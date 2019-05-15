المقاولون العرب يستعد للأهلى بدون غيابات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل المقاولون العرب تحت القيادة الفنية لعماد النحاس مدرب الفريق، استعداداته لمواجهة النادى الأهلى خلال مباراة الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى تجمع الفريقين فى 28 مايو الجارى.

ويستعد ذئاب الجبل للفريق الأحمر ببرنامج تدريبى خاص تحت إشراف عماد النحاس مدرب الفريق، وذلك بدون غيابات عن فريق المقاولون حيث أكد محمد عادل المشرف على فريق الكرة في تصريحات خاصة أن ذئاب الجبل مكتمل الصفوف قبل المباراة المرتقبة باستثناء يوسف الجوهري الذي تعرض لإصابة القطع في الرباط الصليبي مؤخراً وكذلك طاهر طاهر والذي يترقب العودة قريباً للملاعب بعد استكمال برنامجه التأهيلي.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 47 نقطة، حيث يفصل ذئاب الجبل نقطة واحدة عن المركز الرابع و المربع الذهبي، حيث يحتل النادي المصري المركز الرابع برصيد 48 نقطة .