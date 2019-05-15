بلدية المحلة يلغى إشراف أعضاء المجلس على الألعاب الفردية والجماعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى بلدية المحلة، إلغاء إشراف أعضاء مجلس الإدارة بالنادى على الألعاب الفردية والجماعية، وإسناد كافة مهام الإشراف على الألعاب الفردية والجماعية للدكتور محمد عبدالسلام المستشار الرياضى لنادى البلدية. Advertisements وجاء قرار مجلس إدارة نادى البلدية بسبب الأزمات التى شهدتها عدد من الألعاب خلال الفترة المقبلة خاصة التنس الأرضى والسلة وكرة اليد والسباحة ليقرر مجلس الإدارة إسناد كافة المهام الخاصة بالألعاب الفردية والجماعية للمستشار الرياضى للنادى. كما قرر مجلس الإدارة إحالة خمس لاعبين من لاعبى تنس الرواد للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالنادي وذلك بعد الازمة الاخيرة الخاصة بلعبة التنس الأرضي والتى وصلت لأقسام الشرطة بمدينة المحلة بسبب غلق ملعب التدريب لاعتراض اللاعبين علي الجهاز الفني الجديد للتنس الارضي قبل أن يتدخل مجلس الإدارة ويقرر إحالة خماسي تنس الرواد للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالنادى.

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