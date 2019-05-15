شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: "قميص" المنتخب لن يشهد أى تغييرات فى أمم إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت الدفعة الثانية لملابس منتخب مصر و الخاصة ببطولة أمم أفريقيا والتى سيظهر بها الفراعنة في البطولة وتسلمتها الأجهزة الفنية للمنتخب الأول و المنتخب الأوليمبي استعدادًا لمعسكر الفراعنة الذى سينطلق يوم 6 يونيو المقبل حتى إنطلاق البطولة المقرر لها 21 يونيو.

وأكد مسئولو المنتخب أن قميص الفراعنة خلال بطولة أمم أفريقيا لن يشهد أى تغييرات وسيكون بنفس الشكل الذى ظهر به الفراعنة أمام النيجر فى الجولة الأخيرة للتصفيات الأفريقية وودية نيجيريا و أن التعديل على القميص سيكون من بداية العام المقبل.