شكرا لقرائتكم خبر عن على لطفى ينتظم في مران الاهلي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم علي لطفي، حارس مرمى الأهلي في مران الفريق اليوم الأربعاء، بعدما غاب عن مران الأمس حيث إكتفى بأداء تدريبات تأهيلية وبدنية في الجيم على هامش المران الجماعي أمس وأدى لطفي جانبا من التدريبات البدنية والتأهيل في الجيم على هامش المران الجماعي، تحت إشراف اليخاندرو مدرب أحمال الفريق.

ويستعد الاهلي لمواجهة انبي في العاشرة من مساء الخميس المقبل على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.