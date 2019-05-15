مصراوي
رد فوزي لقجع، رئيس نادي نهضة بركان المغربي، على الاتهامات التي وجهها إليه رئيس الزمالك، مؤكدا استعداد الفريق البركاني للانسحاب من المباراة النهائية للكونفدرالية أمام الأبيض، المقرر لها يوم الأحد المقبل.
وقال لقجع، في تصريحات لموقع "آشكاين" المغربي: "لم أكن أرغب في الخوض في هذا الأمر، لكني سأتحدث عنه للرد على سؤالكم، لم يسبق لي أن التقيت برئيس الزمالك في يوم من الأيام ولا أعتقد أنه يعرفني".
وأضاف: "حدث بيننا اتصال واحد في السابق، بشأن السماح باللاعب المغربي خالد بوطيب للمغادرة إلى مصر في شهر مارس للالتحاق بفريق...
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. رئيس بركان ردًا على هجوم رئيس الزمالك: فليرى كيف تأهل للنهائي أولا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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