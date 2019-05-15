بالفيديو.. رئيس بركان ردًا على هجوم رئيس الزمالك: فليرى كيف تأهل للنهائي أولا

مصراوي

رد فوزي لقجع، رئيس نادي نهضة بركان المغربي، على الاتهامات التي وجهها إليه رئيس الزمالك، مؤكدا استعداد الفريق البركاني للانسحاب من المباراة النهائية للكونفدرالية أمام الأبيض، المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وقال لقجع، في تصريحات لموقع "آشكاين" المغربي: "لم أكن أرغب في الخوض في هذا الأمر، لكني سأتحدث عنه للرد على سؤالكم، لم يسبق لي أن التقيت برئيس الزمالك في يوم من الأيام ولا أعتقد أنه يعرفني".

وأضاف: "حدث بيننا اتصال واحد في السابق، بشأن السماح باللاعب المغربي خالد بوطيب للمغادرة إلى مصر في شهر مارس للالتحاق بفريق...