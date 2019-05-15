من هو حكم نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام

أعلن الاتحاد الأروربي لكرة القدم الويفا تعيين الحكم السلوفيني دامير سكومينا؛ لإدارة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام هوتسبير، باستاد أتليتكو مدريد "واندا متروبوليتانو" في العاصمة الأسبانية مدريد في أول يونيو القادم. أدار الحكم السلوفيني دامير سكومينا خلال مسيرته العديد من المباريات خلال مشواره، ونستعرض أهمها:- 21 مباراة في الدوري السعودي 13 مباراة في الدوري السلوفيني 4 مباريات في دوري الأبطال Advertisements مباراتين في بطولة الدوري الأرووبي 3 مباريات في كأس العالم للأندية يبلغ الحكم من العمر 41 عاما، وبدأ مشواره في التحكيم الدولي منذ 2003 وتواجد في كأس العالم الماضي 2018. أدار الحكم السلوفيني خلال مشواره في دوري أبطال أوروبا على مدار 10 مواسم 42 مبارة في البطولة، أخرج خلالها 156 كرات أصفر، وأشهر الكارت الأحمر 6 مرات.

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