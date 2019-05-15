صورة.. أحمد الكأس مديرًا فنيًا للأوليمبي

قرر مجلس إدارة النادي الأوليمبي برئاسة طارق السيد تعيين نجم الأوليمبي والزمالك ومنتخب مصر السابق المونديالي أحمد الكأس مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، والذي ينافس بالدوري الممتاز ب. تم الاتفاق على عودة أيمن شعبان لمنصب مدير الكرة للفريق الأول من جديد لينضم لجهاز أحمد الكأس؛ ليصبح تشكيل الجهاز الفني الأوليمبي بالموسم الجديد كالتالي:- أحمد الكأس "مدير فني"، أيمن شعبان "مديراً للكرة"، خالد عبده "مدرب عام"، يسري عز "مدرب"، إبراهيم فرج "مدرب حراس مرمى"، عبدالله فرج "مخطط أحمال"، أحمد أوشا "مدير إداري"، ياسر محمود "إداري"، تامر البخاري "أخصائي علاج طبيعي"، أحمد عبدالراضي "مدلك".

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