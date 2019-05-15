أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام عن إطلاق قناة تايم سبورت لبث مباريات كأس أمم إفريقيا 2019 التي ستقام في مصر. وتنطلق كأس أمم إفريقيا في 21 يونيو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة. منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة. وبدأ البث التجريبي للقناة على القمر الصناعي نايل سات قبل انطلاق منافسات البطولة. واوضح رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ان قطاع الهندسة الاذاعية يسعى لظهور القناة الجديدة باعلي جودة ممكنه من خلال تقويه محطات البث الرقمي من أجل مشاهدة المباريات بأعلى جودة ممكنة، بالإضافة أنها ستحتوي على ستوديوهات تحليلية لجميع المباريات المذاعة عليها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على القناة الجديدة الناقلة لكأس أمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.