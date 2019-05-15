الإسماعيلي يواصل استعداداته لمواجهة الداخلية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى تدريباته مساء الثلاثاء على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية، ضمن البرنامج التحضيرى لمواجهة الداخلية بعد غد الجمعة باستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الحولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري.

بدأ المران باجتماع عقده الجهاز الفنى مع اللاعبين

للعمل على تحفيزيهم من أجل استعادة مسيرة الانتصارات على حساب الفريق الشرطى.

شهد المران تنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية أبرزها سرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية واللعب من لمسة واحدة.

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خاض الثلاثى محمد بيومى ويحيى زايد ومحمد مجدى حارس المرمى تدريبات تأهيلية فى ظل شعورهم ببعض الاجهاد بعد مشاركتهم فى ودية المصرى بالأمس والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما.

اختتم المران بتقسيمة حماسية شهدت مشاركة كافة اللاعبين وسط تعليمات من الجهاز الفنى سعيا لزيادة الفاعلية وكيفية التمركز السليم.

يدخل الدروايش مباراة الداخلية وهو يحتل المركز السابع برصيد 38 نقطة.