احمد عفيفي : بيراميدز حقق هدفه بالتأهل لاحدي بطولتي افريقيا

قال أحمد عفيفي المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز إن فريق الكرة حقق الهدف الرئيسي والمنشود هذا الموسم ببلوغ إحدى بطولتي إفريقيا خلال الموسم الجديد، واوضح أن الهدف تحقق مبكرا وهو شيء جيد بالنسبة للفريق.بل واستطاع الفريق المنافسة علي المركز الاول والثاني لفترة طويلة معتبرا هذا ليس مبررا لتقديم اداء لا يرضي شيء جيد بالنسبة للفريق.بل واستطاع الفريق المنافسة علي المركز الاول والثاني لفترة طويلة معتبرا هذا ليس مبررا لتقديم اداء لا يرضيمتابعي الفريق والذي كان يستمع محبيه بالكرة الرائعة التي يقدمها خلال مسيرته بالدوري وتقدم عفيفي باعتذار لمحبي بيراميدز ومتابعي الفريق عن الاداء في المباريات الثلاثة الأخيرة ووجه خالص شكره لكلً من يتابع ويهتم بالفريق ووعدهم بالأفضل خلال الفترة القادمة

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