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أوباميانج على رادار ريال مدريد

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كشفت تقرير صحفي عن  اهتمام نادي الاسباني بضم مهاجم نادي ارسنال بيير أوباميانج خلال الصيف المقبل

ذكرت صحيفة ذا صن الإنجليزية

ان ريال مدريد يريد التعاقد مع بيير أوباميانج مهاجم نادي ارسنال مقابل 74 مليون.

وكان اللاعب الجابوني في تصريحات صحفية عبر عن حبه للنادي الملكي وتمنيه لارتداء قميصه.

ويسعى ريال مدريد الاسباني لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل من اجل العودة والمنافسة علي الالقاب خلال الموسم المقبل
 

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