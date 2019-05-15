الجهاز الفني للاسماعيلي يطمئن على الحالة الصحية لعبدالرحمن مجدي

حرص الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي على الاطمئنان على صحة اللاعب عبدالرحمن مجدي جناح الفريق، فى ظل معاناته من الإصابة حيث اكتفى بالجرى حول الملعب. من الإصابة حيث اكتفى بالجرى حول الملعب. عقد الجهاز الفنى اجتماعًا مع مجدي على هامش المران الرئيسى مساء امس. ومن المقرر أن يخضع اللاعب لاختبار طبى للوقوف على موقفه من مواجهة الداخلية المقرر لها بعد غدًا الجمعة فى اطار منافسات الجولة الــ33 من بطولة الدورى المصري.

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