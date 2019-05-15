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باهر المحمدي يغيب عن مباراة الإسماعيلي والداخلية

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أعلن نادي الإسماعيلي عن غياب باهر المحمدى مدافع الفريق عن مواجهة الداخلية المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل في ملعب الجيش

بالسويس ضمن منافسات الجولة الــ33 ببطولة الدورى المصري.

ولم يتم شفاء اللاعب من الإصابة

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بشكل نهائي ليستمر فى برنامجه التأهيلى على أن يكون جاهزا فى المواجهات المقبلة.

ويعانى المحمدى فى الفترة الأخيرة من الإصابة فى عضلات البطن.

ويحتل الدراويش المركز السابع برصيد 38 نقطة.

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