باهر المحمدي يغيب عن مباراة الإسماعيلي والداخلية

أعلن نادي الإسماعيلي عن غياب باهر المحمدى مدافع الفريق عن مواجهة الداخلية المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل في ملعب الجيشبالسويس ضمن منافسات الجولة الــ33 ببطولة الدورى المصري.
ولم يتم شفاء اللاعب من الإصابة
ويعانى المحمدى فى الفترة الأخيرة من الإصابة فى عضلات البطن.
ويحتل الدراويش المركز السابع برصيد 38 نقطة.
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