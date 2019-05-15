رياضة | نجم مانشستر سيتي يكشف حقيقة رحيله بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم مانشستر سيتي يكشف حقيقة رحيله بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي الأنباء التي أكدت رحيله عن فريقه بطل الدوري الإنجليزي نهاية الموسم المنصرم.

وقال محرز في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس البريطانية: "ليس من السهل القدوم لفريق مستقر مثل مانشستر سيتي به مجموعة من اللاعبين فعلوا كل شيء الموسم الماضي".

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وأضاف: "كنت أعلم بأن العام الأول لي في مانشستر سيتي لن يكون سهلا ولكنني أثق في نفسي وليس لدي شكوك حول قدراتي وعندما أحصل على فرصتي سوف استغلها ولقد سجلت ضد برايتون وساعدت الفريق".

واختتم محرز تصريحاته قائلاً :" أنا سعيد للغاية في مانشستر سيتي ولن أرحل لأي مكان آخر لأنني لا ألعب لأنه هذا جزء من اللعب وأنا أحتاج أن أكون قويا وهذا جزء من شخصيتي وأنا لا أهرب من الأشياء".