رياضة | نجم ريال مدريد يرحل في نهاية الموسم إلى هذا الفريق!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يرحل في نهاية الموسم إلى هذا الفريق! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح الجناح الويلزي جاريث بيل، خارج حسابات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان وسيرحل بشكل مؤكد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "الصن" البريطانية، إن جاريث بيل يقترب من العودة إلى الدوري الانجليزي الممتاز من جديد، بعد عرضه على ناديه السابق توتنهام.

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وأوضحت الصحيفة الانجليزية أن توتنهام سيقدم عرضًا لنادي ريال مدريد، لاستعارة جاريث بيل لمدة مواسم واحد، في ظل صعوبة شراء عقده.

وأشارت الصحيفة إلى أن جاريث بيل سيعود مجددًا لتوتنهام على سبيل الإعارة، بمقابل 10 ملايين جنيه إسترليني لريال مدريد، وراتب أسبوعي للاعب يقدر بنحو 250 ألف جنيه إسترليني.