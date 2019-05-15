رياضة | لاعب جزائري جديد يقترب من نابولي الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب جزائري جديد يقترب من نابولي الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي نابولي الإيطالي من حسم صفقة التعاقد مع الجزائري إسماعيل بن ناصر، نجم إمبولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر راديو مارتا الإيطالي، أن نادي نابولي اقترب من ضبم الجزائري "بن ناصر" لتعويض رحيل الغيني ديوارا عننابولي مع نهاية الموسم الحالي.

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ويحظي الجزائري "بن ناصر" بإشادة وإعجاب المتابعين للدوري الإيطالي، بعد تألقه مع إمبولي، كما تم اختياره أفضل لاعب في فريقه خلال الموسم الحالي.

وشارك "بن ناصر" موهبة الجزائر في 74 مباراة مع إمبولي وساهم في 10 أهداف ما بين صناعة وتسجيل، وسيكون اللاعب الجزائري الثالث في نابولي حال اتمام الصفقة مع الثنائي فوزي غلام وآدم وناس.