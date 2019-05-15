رياضة | توتنهام يقترب من التعاقد مع نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام يقترب من التعاقد مع نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إقترب نادى توتنهام الإنجليزى من التعاقد مع لاعب برشلونة الإسبانى والذى أغير الموسم السابق لنادى إيفرتون الإنجليزى، أندرية جوميز، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة "ذا صن الإنجليزية"، أن إدارة توتنهام قد عرضت على برشلونة ضم اللاعب مقابل 26 مليون جنيه إسترلينى.

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وأشارت الصيحفة أيضا أن ماركو سيلفا المدير الفنى لفريق إيفرتون، يتمنى بقاء اللاعب فى صفوف الفريق، ولكن أكد أن اللاعب لم يحدد مستقبله حتى الأن.

وشارك جوميز هذا الموسم فى 29 مباراة سجل خلالهم هدف وصنع هدفين.