رياضة | مانشستر سيتي ينافس ريال مدريد على يوفيتش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي ينافس ريال مدريد على يوفيتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا ينافس بقوة ريال مدريد الإسباني على التعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وأكدت التقارير الصحفية بأن مانشستر سيتي بطل الدوري الانجليزي الممتاز يسعى لتعزيز قدراته بخمسة لاعبين جدد على رأسهم يوفيتش الذي أكدت العديد من التقارير اقترابه بشدة من الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني.

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وأشارت التقارير إلى أن ريال مدريد الاسباني عرض لاعبه ماريانو دياز من أجل اتمام صفقة تبادلية ينتقل فيها الأول إلى آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل حصول الملكي على خدمات وفيتش البالغ من العمر 22 عاماً.

وأكدت التقارير أنه مع إعلان آينتراخت فرانكفورت الألماني عن توقيع عقد دائمٍ مع يوفيتش، فإن سعر النجم الصربي سيزداد ارتفاعاً وقد يصل إلى 60 مليون يورو وسط تضاعف عدد الأندية الراغبة في الحصول على خدماته.