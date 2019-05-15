رياضة | ماركا تعترف: هناك خطيئة كبرى تُرتكب في مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماركا تعترف: هناك خطيئة كبرى تُرتكب في مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ماتياس دي ليخت قائد أياكس أمستردام الهولندي، يقترب بشدة من الانتقال إلى برشلونة بداية من الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية المعروفة بانتمائها إلى ريال مدريد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: "هناك خطيئة كبرى تُرتكب في مدريد وهي إتاحة انتقال دي ليخت للبارسا بدون مضايقتهم والسعي حول الحصول عليه".

Advertisements

وتابعت الصحيفة: "قائد الميرنيجي سيرجيو راموس قريب من الاعتزال ولم نجد البديل الفعلي له.. ولا يمكن أن يكون هناك مدافع مميز في أوروبا أفضل من دي ليخت في الفترة الحالية".