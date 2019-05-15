رياضة | "نحس" على كلوب وصلاح.. حقائق مثيرة عن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نحس" على كلوب وصلاح.. حقائق مثيرة عن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسندت مهمة إدارة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام للحكم السلوفيني دامير سكومينا حيثُ تقام المواجهة على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد يوم 1 يونيو القادم.

وصعد نادي ليفربول المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، للنهائي بعد ريمونتادا تاريخية أمام برشلونة حيث فاز برباعية نظيفة على ملعبه بعد الخسارة في الذهاب بثلاثية نظيفة بينما تجاوز توتنهام منافسه أياكس بعد خسارته ذهاباً بهدف نظيف على ملعبه وفوزه إياباً 3-2 في أمستردام.

ويشهد النهائي الأوروبي وجود تقنية الفيديو (VAR) للمرة الأولى في تاريخ الأدوار النهائية لدوري أبطال أوروبا فيما كان سكومينا أول حكم يلغي هدفاً باستخدام الـ VAR في تاريخ دوري الأبطال حين ألغى هدف أياكس أمام ريال مدريد في ذهاب ثمن النهائي.

- أبرز المباريات لسكومينا:

وأدار سكومينا في مسيرته عدة نهائيات كانت نهائي الدوري الأوروبي بين مانشستر يونايتد وأياكس وانتهى بفوز اليونايتد يوم 24 مايو 2017، كما أدار مباراة السوبر الأوروبي بين تشيلسي وأتلتيكو مدريد وانتهت بفوز الثاني 4-1، عام 2012.

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وستكون مباراة نهائي مدريد هي خامس مباراة يديرها سكومينا هذا الموسم في دوري الأبطال، إذ أدار مواجهتين في دور المجموعات ومباراتين في الدور ثمن النهائي.

يذكر أن سكومينا كان حكماً رابعاً في المباراة التي خسرها بوروسيا دورتموند، بقيادة المدرب الحالي لليفربول يورجن كلوب، أمام بايرن ميونيخ في نهائي ويمبلي 2013.

- سكومينا وليفربول:

أدار سكومينا 5 مباريات لليفربول وخسر 4 وفاز بالمباراة الأخيرة أمام نابولي بهدف نظيف لحساب دور المجموعات والتي أهلته إلى ثمن النهائي هذا الموسم.

- سكومينا وتوتنهام:

أدار سكومينا 3 مباريات لنادي توتنهام ولم يحقق الفريق اللندني أي فوز.