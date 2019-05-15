شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يفكر فى وضع بند لشغب الملاعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة بقوة وضع لوائح وبنود مغلظة فى شغب الملاعب أقلها الإيقاف لمدة عام ثم الإيقاف عامين تصل لحد الشطب فى حالات التشاجر وتكرار الخروج عن النص .

كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم وضع لائحة وإرسالها للأندية قبل إنطلاق الموسم خاصة بشغب الملاعب و الخروج عن النص ومنها الشطب على أى لاعب يخرج عن النص و الدخول فى مشادة سواء كلامية أو التشابك بالأيدي إو تسببه فى إثارة الشغب .

أضاف مسئولو الجبلاية أنه سيتم تطبيق بند الشطب على اللاعبين ، والإيقاف للمدرب وحرمانه من التدريب داخل مصر و نفس الأمر للإداري والأجهزة الطبية.