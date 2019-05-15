شكرا لقرائتكم أيمن حافظ يطير إلى المغرب لإنهاء ترتيبات مباراة نهضة بركان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يطير اليوم، الأربعاء، أيمن حافظ المنسق العام لفريق الزمالك، برفقة محمد بدر المسئول المالي بالقلعة البيضاء، إلى المغرب، من أجل إنهاء كافة الترتيبات المتعلقة باستقبال بعثة الفارس الأبيض.

ومن المنتظر أن تغادر بعثة الزمالك، القاهرة متوجهة إلى المغرب غدًا الخميس المقبل، استعدادًا لمواجهة نهضه بركان المغربى يوم الأحد، على ملعب الأخير، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وتشهد الفترة الحالية داخل القلعة البيضاء التركيز الكامل فقط على المواجهتين القادمتين أمام نهضة بركان المغربى، سواء فى مباراة الذهاب التى ستقام فى المغرب الأحد المقبل، بجانب لقاء الإياب الذى سيقام يوم 26 من مايو الجارى، على ستاد برج العرب بالإسكندرية ثم العودة بعد ذلك لفتح ملف المنافسات المحلية.