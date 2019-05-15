شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطبق لائحة "الشطب" فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة بقوة وضع لوائح وبنود مغلظة فى شغب الملاعب أقلها الإيقاف لمدة عام ثم الإيقاف عامين تصل لحد الشطب فى حالات التشاجر وتكرار الخروج عن النص.
كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم وضع لائحة وإرسالها للأندية قبل إنطلاق الموسم خاصة بشغب الملاعب و الخروج عن النص ومنها الشطب على أى لاعب يخرج عن النص و الدخول فى مشادة سواء كلامية أو التشابك بالأيدي إو تسببه فى إثارة الشغب.
وأضاف مسئولو الجبلاية أنه سيتم تطبيق بند الشطب على اللاعبين، والإيقاف للمدرب وحرمانه من التدريب داخل مصر و نفس الأمر للإداري والأجهزة الطبية.
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