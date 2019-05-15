رسمياً : أتلتيكو مدريد يعلن رحيل جريزمان

كتب: شادي اسامة كشفت تقرير إسباني عن آخر المستجدات بخصوص موقف اللاعب الفرنسي جريزمان وموقف انضمامه إلي النادي برشلونة خلال الصيف المقبل. وذكرت صحيفة المركا

الاسبانية أن جريزمان أبلغ المسؤولين في أتليتكو رغبته بالرحيل هذا الصيف.

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