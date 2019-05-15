شكرا لقرائتكم خبر عن جريزمان يعلن الرحيل عن أتليتكو مدريد.. وترقب في برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان رحيله عن أتليتكو مدريد الإسباني رسميًا بنهاية الموسم الجاري مكتفيا بخمس سنوات قضاهم رفقة الفريق.

نشر الحساب الرسمي لأتليتكو مدريد عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» فيديو للاعب يقول فيه: «لقد كانت 5 سنوات رائعة معكم».

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أضاف: «ستكونون دائما في قلبي شكرا لكم جميعا. أردت أن أخبر الجماهير بقراري لأواجه تحديات جديدة».

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، الاثنين، أن جريزمان أبلغ ناديه بأن لقاء ليفانتي، السبت المقبل، سيكون الأخير له.

وأشارت شبكة «سكاي سبورت» إلى أن برشلونة مستعد لدفع 125 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع أتليتكو لضمه.