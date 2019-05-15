شكرا لقرائتكم تخفيض أسعار الدرجة الثالثة لمباريات مصر في أمم أفريقيا 50 جنيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية برئاسة المهندس هاني أبو ريدة تخفيض أسعار تذاكر الدرجة الثالثة لمباريات منتخب مصر في البطولة خلال الدور الأول بقيمة 50 جنيه لتصبح 150 جنيها بدلا من 200 جنيها. جاء قرار اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا حرصا على تخفيف العبء عن الجماهير المصرية وزيادة أعدادها في المدرجات لتشجيع المنتخب الوطني. Advertisements وجاء القرار بالتنسيق مع الجهات المختصة بعد الدراسات التي أجريت ومرعاة العوامل المحددة لأسعار التذاكر مقارنة بالبطولات السابقة وعدد السكان ومتوسط دخل الفرد وتكاليف تجهيز الاستادات والقيمة التسويقية للبطولة الحالية. وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة أنها كانت تود لو باستطاعتها تخفيض قيمة تذاكر الدرجة الثالثة لأقل من ذلك أو جعلها مجانية ، إلا أن عوامل تحديد أسعار التذاكر في البطولات الكبيرة حالت دون ذلك.

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