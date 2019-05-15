شكرا لقرائتكم الزمالك يستعد لموقعة نهضة بركان اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، تدريباته اليوم الأربعاء، على ملعب النادى الأبيض، بعد الراحة السلبية التى منحها المدرب السويسرى للاعبين على مدار أمس الثلاثاء، من أجل إراحتهم لاستعادة لياقتهم البدنية كاملة قبل مواجهة نهضة بركان المغربى، فى ذهاب نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها الأحد المقبل.

وسيحرص جروس على تطبيق خطة المباراة وتوجيه بعض التعليمات للاعبين بشأن الأدوار التى سيتم تكليفها لكل لاعب سواء على الجانب الدفاعى أو الهجومى، وتقسيمه للمباراة على مراحل.

فيما سيتواجد عماد السيد، حارس الفريق الأبيض، فى مقر النادى اليوم، بعد مغادرته للمستشفى أمس الثلاثاء، عقب العملية التى أجراها بالليزر لتثبيت الكسر عن طريق "سلك" بعد الإصابة التى لحقت به فى إصبع اليد خلال لقاء الداخلية، ويأتى حضوره من أجل الاطمئنان على حالته، بعدما طالب الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق، بتحديد برنامج تأهيلى يساعده على أن يكون بديلاً لزميله عمر صلاح فى الموقعة المقبلة، وسيتحدد ذلك وفقًا للاختبار الطبى الذى سيخضع له على هامش مران الليلة، بعد فك الجبيرة التى وضعها حول موضع الإصابة حفاظًا على عملية ثبات إصبعه.