شكرا لقرائتكم الجونة يستعد للزمالك بمباراة ودية أمام شبان قنا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق الجونة بقيادة حمادة صدقى مباراة وديه اليوم ،الأربعاء، أمام شبان قنا ضمن أستعدادات الفريق الساحلى لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز وتجهيز اللاعبين بدنيا ويلاقى فريق الجونة نظيرة الزمالك ضمن مباريات الجولة الـ33 فى بطولة الدورى الممتاز والتى تم تأجليها من قبل لجنة المسابقات لخوض الفريق الأبيض نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية . ويحتل فريق الجونة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد حصد 36 نقطة .

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