شكرا لقرائتكم مسئولو المقاولون .. لائحة الفريق هى من ستحسم المكافات على الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ترك مسئولو المقاولون العرب تحديد مكافآت الفوز على الأهلي للائحة الفريق، حيث يستعد ذئاب الجبل لمواجهة القلعة الحمراء في 28 مايو الجاري ضمن منافسات الجولة 33 من عمر المسابقة المحلية .
وكان المقاولون العرب قد فاز على النادي الأهلي في مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين بهدف نظيف في واحدة من مفاجآت الدوري العام .
ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 47 نقطة، وذلك بفارق نقطة واحدة عن المركز الرابع والمربع الذهبي، حيث يحل النادي المصري رابعاً في جدول ترتيب المسابقة برصيد 48 نقطة .
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