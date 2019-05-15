شكرا لقرائتكم الاهلى فى معسكر مغلق استعدادا لـ إنبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل فريق الكرة مساء اليوم ،الاربعاء، معسكراً مغلقاً إستعداداً لمباراة انبي المقرر لها العاشرة من مساء غداً بإستاد بتروسبورت في الجولة الـ30 للدوري الممتاز.

ويخوض الاهلي مرانه الأخير اليوم على ملعب التتش ثم يعلن لاسارتي المدير الفني لفريق قائمة اللاعبين التى ستدخل المعسكر .

ويلتقي الاهلي مع إنبي في العاشرة من مساء غد ، الخمبيس، في الجولة الـ30 للدوري الممتاز ويحتل الاهلي قمة المسابقة بـ70 نقطة ، فيما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 36 نقطة .