شكرا لقرائتكم خبر عن أجاى ومحمد هانى وناصر ماهر يطلبون تحديد موقفهم فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بين ليلة وضحاها خرج ثلاثى الأهلى النيجيرى جونيور أجاى ومحمد هانى وناصر ماهر من تشكيلة الأهلى الأساسية، وحسابات الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق، بعد أن كانوا ضمن القوام الأساسى للفريق الأحمر طوال الفترة الماضية.

وطلب الثلاثى تحديد موقفهم خاصة أنهم كانوا مرشحين للانضمام لمنتخبات بلادهم فى كأس الأمم الافريقية المقبلة، حيث يتواجد محمد هانى بشكل ثابت فى معسكرات المنتخب الوطنى الأخيرة منذ تولى المكسيكى أجيرى القيادة الفنية للمنتخب.

كما داخل ناصر ماهر فى الصورة فى بعض الفترات، بعد ظهوره مع الأهلى بشكل طيب، فيما كان النيجيرى جونيور أجاى يُمنى النفس للمشاركة مع الأهلى والتألق بقميصه، للدخول فى حسابات الجهاز الفنى لمنتخب بلاده قبل بطولة كأس الأمم الافريقية المقبلة، وإن كان موقفه يعد صعبًا، نظرًا لوجود أكثر من نجم عالمى يلعبون بنفس مركزه فى تشكيلة منتخب النسور.

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ودخل محمد هانى فى حالة نفسية سيئة، خاصة بعد استبعاده من مواجهة سموحة الماضية وهو نفس الحال لناصر ماهر الذى تم استبعاده من قائمة المباريات فى أكثر من مناسبة مؤخرًا، بينما يرى النيجيرى جونيور أجاى أنه يستحق التواجد فى تشكيلة الأهلى الأساسية خاصة أنه يظهر فى التدريبات بشكل جيد للغاية.