شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمباراة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الكرة مساء اليوم، معسكراً مغلقاً استعداداً لمباراة انبى المقرر لها العاشرة من مساء الخميس بإستاد بتروسبورت فى الجولة الـ30 للدورى الممتاز.

ويخوض الأهلى مرانه الأخير اليوم على ملعب التتش ثم يعلن لاسارتى المدير الفنى لفريق قائمة اللاعبين التى ستدخل المعسكر.

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ويلتقى الاهلى مع إنبى فى العاشرة من مساء غد الخميس، فى الجولة الـ30 للدورى الممتاز ويحتل الاهلى قمة المسابقة بـ70 نقطة، فيما يحتل إنبى المركز التاسع برصيد 36 نقطة.