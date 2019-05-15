الجونة يواجه شبان قنا اليوم استعداداً للزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الجونة بقيادة حمادة صدقى مباراة وديه اليوم، الأربعاء، أمام شبان قنا ضمن استعدادات الفريق الساحلى لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز وتجهيز اللاعبين بدنيا. ويلاقى فريق الجونة نظيرة الزمالك ضمن مباريات الجولة الـ33 فى بطولة الدورى الممتاز والتى تم تأجليها من قبل لجنة المسابقات لخوض الفريق الأبيض نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية. Advertisements ويحتل فريق الجونة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد حصد 36 نقطة.

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