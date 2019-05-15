شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يستعين باللائحة لتحديد مكافآت الفوز على الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترك مسئولو المقاولون العرب تحديد مكافآت الفوز على الأهلى للائحة الفريق، حيث يستعد ذائب الجبل لمواجهة القلعة الحمراء فى 28 مايو الجارى ضمن منافسات الجولة 33 من عمر المسابقة المحلية.

وكان المقاولون العرب قد فاز على النادى الأهلى فى مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين بهدف نظيف فى واحدة من مفاجآت الدورى العام.

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ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 47 نقطة، وذلك بفارق نقطة واحدة عن المركز الرابع والمربع الذهبى، حيث يحل النادى المصرى رابعاً فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 48 نقطة.