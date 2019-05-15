شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: "غرور" الفوز على الأهلى والزمالك سر تراجع نتائج بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرجع أحمد حسن المشرف العام على كرة القدم في نادي بيراميدز، سبب ظهور فريقه بشكل متراجع في المباريات الأخيرة إلى الحالة النفسية بعد الفوز علي الأهلي والزمالك، مشيراً إلى أن فريقه يضم مجموعة مميزة من اللاعبين ولكن عقلية اللاعب المصري وقلة الخبرات تسببت في خوض المباريات الأخيرة بتهاون .

وتعادل بيراميدز مع وادي دجلة بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء أمس في الجولة الـ 32 ببطولة الدوري ، ليواصل بيراميدز نزيف النقاط بعد التعادل الثالث علي التوالي مع المصري البورسعيدي والمقاصة وأخيراً دجلة ، ليبتعد عن المنافسة علي لقب الدوري ويحتفظ بنسبة كبيرة علي المركز الثالث .

ويري أحمد حسن في تصريحات لقناة أون سبورت، أن بيراميدز حقق أكثر من أهدافه في موسمه الأول، موضحاً: أن هدف إدارة النادي في الموسم الأول التواجد القوي وهو ما تحقق بشكل ملحوظ .

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وأكد العميد، أن بيراميدز في تسع شهور تمكن من المنافسة علي بطولة الدوري وتصدر الجدول في بعض الفترات ، مشددا علي أن الهدف من الموسم المقبل هو المنافسة علي لقب البطولة خاصة بعد التدعيمات القوية المنتظرة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.