تخفيض أسعار الدرجة الثالثة لمباريات مصر في البطولة الأفريقية

ريهام بكير

قررت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية برئاسة المهندس هاني أبو ريدة تخفيض أسعار تذاكر الدرجة الثالثة لمباريات مصر في البطولة خلال دورها الأول إلى 150 جنيهاً بدلاً من 200 جنيه، وذلك حرصًا منها على تخفيف العبء عن جماهير كرة القدم المصرية وزيادة تواجدها في المدرجات لتشجيع منتخب بلادها والاستمتاع بالبطولة التي تقام على أرض مصر.

جاء ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وبناء على الدراسات التي أجريت في هذا الشأن وروعي فيها عدد من العوامل المحددة لأسعار التذاكر مقارنة بالبطولات السابقة وعدد السكان ومتوسط دخل الفرد وتكاليف...