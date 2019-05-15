تخفيض أسعار الدرجة الثالثة لمباريات مصر في بطولة أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قررت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، تخفيض أسعار تذاكر الدرجة الثالثة لمباريات مصر في البطولة خلال دورها الأول إلى 150 جنيها بدلًا من 200 جنيه.

وأوضحت اللجنة، في البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم، فجر اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي حرصًا منها على تخفيف العبء عن جماهير كرة القدم المصرية وزيادة تواجدها في المدرجات لتشجيع منتخب بلادها والاستمتاع بالبطولة التي تقام على أرض مصر.

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وأوضحت أن القرار جاء بالتنسيق مع الجهات المعنية وبناء على الدراسات التي أجريت في هذا الشأن، حيث روعي فيها عددًا من العوامل المحددة لأسعار التذاكر مقارنة بالبطولات السابقة وعدد السكان ومتوسط دخل الفرد وتكاليف تجهيز الاستادات والقيمة التسويقية للبطولة الحالية.

وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة، أنها كانت تود لو باستطاعتها تخفيض قيمة تذاكر الدرجة الثالثة لأقل من ذلك أو جعلها مجانية، إلا أن عوامل تحديد أسعار التذاكر في البطولات الكبيرة حالت دون ذلك.