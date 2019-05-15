محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميًا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2019، والتي جاء أبرزها مواصلة بيراميدز لنتائجه السلبية في الدوري.
الأهلي لمصراوي: مواجهتنا أمام إنبي في ملعب بتروسبورت
الحرمان من دوري الأبطال.. مصير مان سيتي يُحسم في 48 ساعة
"سكومينا" حكم نهائي الأبطال.. شاهد على بصمة صلاح.. ريمونتادا يونايتد.. وتوتنهام لم يفز تحت قيادته
عمر صلاح يوضح لمصراوي حقيقة عدم سفره إلى المغرب مع الزمالك بسبب التجنيد
حسين يرد على منتقديه عبر الخليج 365: يقدمون "كوميديا".. وأتحداهم أن ينظموا هذه المباريات
بيراميدز يخطف تعادلاً صعبًا أمام دجلة ويضعف فرص منافسته على الدوري
بالفيديو.. رئيس بركان ردًا على هجوم رئيس الزمالك: فليرى كيف تأهل للنهائي أولا
رسميا.. جريزمان يعلن رحيله عن أتلتيكو مدريد
حجازي يهدر.. ركلات الترجيح تطيح بوست بروميتش وتؤهل أستون فيلا لنهائي التأهل للبريميرليج
تقرير.. رغم إنفاق تجاوز المليار جنيه.. بيراميدز يفشل في تحقيق إنجاز المقاصة
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الرياضية| رئيس بركان يتحدى رئيس الزمالك.. وبيراميدز يواصل نزيف النقاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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