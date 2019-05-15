تقرير.. رغم إنفاق تجاوز المليار جنيه.. بيراميدز يفشل في تحقيق إنجاز المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

للمرة الأولى في الدوري هذا الموسم، تعادل بيراميدز في ثلاث مباريات متتالية، ليبتعد عن صراع التتويج بلقب النسخة الجارية (2018-19) بشكل كبير، بعدما أصبح رصيده 66 نقطة عقب مرور 32 جولة من المسابقة.

ورغم تحقيق ستة انتصارات متتالية آخرها على الأهلي والزمالك بنهاية الشهر الماضي، بدأ بيراميدز نزيف النقاط بالتعادل مع مصر المقاصة والمصري البورسعيدي، قبل تحقيق نفس النتيجة (1-1) اليوم أمام وادي دجلة.

وتقلصت آمال بيراميدز في التتويج بلقب الدوري بشكل كبير، حيث أصبح فارق النقاط مع الأهلي المتصدر الذي خاض 30 مباراة (4 نقاط)، مع تبقي مباراتين فقط للفريق الوليد هذا الموسم أمام النجوم وحرس الحدود.

وإذا نجح الأهلي حامل اللقب في الفوز على إنبي يوم الخميس المقبل، ستتبخر آمال بيراميدز في الفوز بالدوري خلال أول مواسمه بشكل رسمي، في الوقت الذي يستحوذ فيه نادي الزمالك حاليًا على المركز الثاني بـ66 نقطة.

ورغم تساوي بيراميدز مع الزمالك في عدد النقاط، ستكون فرصة احتلال المركز الثاني أقرب للفريق الأبيض الذي يتبقى له خمس مباريات في الدوري، ليصبح الأمل الأخير لبيراميدز هو البقاء ثالثًا والمشاركة في الكونفدرالية.

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ومنذ إنشاء نادي بيراميدز في يونيو الماضي، بعد شراء المستثمر السعودي تركي آل الشيخ للأسيوطي، أجرى البعض مقارنات بينه وبين تجربة مصر المقاصة الذي احتل وصافة الدوري في الموسم قبل الماضي (2016-2017).

المقاصة بقيادة المدرب إيهاب جلال وقتها نجح في حصد 74 نقطة والتأهل إلى دوري أبطال إفريقيا، بعد تحقيق الفوز في 23 مباراة مقابل التعادل في 5 مباريات والهزيمة في 6 مناسبات، ليخسر 28 نقطة خلال الـ34 مباراة.

أما بيراميدز، الذي استعان بأربعة مدربين هذا الموسم، حصد حتى الآن 66 نقطة، بعد الفوز في 18 مباراة مقابل التعادل في 12 لقاء والهزيمة في مباراتين، ليفقد حتى الآن 30 نقطة بعد مرور 32 جولة من عمر الدوري المصري.

واستعان بيراميدز بالأموال لضم لاعبين بمبالغ طائلة تجاوزت المليار جنيه، بعد التعاقد مع 27 لاعبًا هذا الموسم، بواقع 14 لاعبًا محليًا بتكلفة وصلت إلى 385 مليون جنيه تقريبًا، و13 أجنبيًا بتكلفة اقتربت من 740 مليون جنيه.

ومع تبقي مباراتين لبيراميدز هذا الموسم، أصبح أقصى عدد نقاط بالإمكان الوصول إليه هو 72 نقطة، وهو ما لن يتجاوز ما حققه المقاصة في الموسم قبل الماضي، ليبقى الفريق الفيومي متفوقًا بلغة الأرقام على نظيره الوليد هذا الموسم كالتالي: