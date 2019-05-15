رياضة | برشلونة يستقر على بديل نيمار.. الصفقة في طريقها إلى الكامب نو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يستقر على بديل نيمار.. الصفقة في طريقها إلى الكامب نو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حاولت إدارة نادي برشلونة تعويض رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا بأي ثمن لذلك تعاقدت بعدها مع مواطنه فيليب كوتينيو لكن يقترب من الرحيل بعد فشله في تقديم أوراق اعتماده.

وتعرض نادي برشلونة لصدمة بعد فقدان نيمار لذلك تم التعاقد مع عثمان ديمبيلي ومع كوتينيو من ليفربول بصعوبة بالغة بمقابل 161 مليون يورو.

ويستهدف نادي برشلونة حالياً ضم أنطوان جريزمان في الصيف المقبل بعد فترة طويلة من المفاوضات من الصيف الماضي والفارق أن وقتها اللي قرر البقاء مع أتلتيكو مدريد لكن حالياً بات يريد الرحيل.

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ويستعد نادي برشلونة للتخلص من كوتينيو في الصيف المقبل بعد فشله في إثبات نفسه على عكس عثمان ديمبلي الذي نال ثقة فالفيردي.

وكانت تقارير صحفية قد ريطت بين كوتينيو وناديي تشيلسي ومانشستر يونايتد من أجل ضم لصفوف أحدهما في سوق الانتقالات.