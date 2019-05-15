رياضة | كارتيرون لـ"الخليج 365 الرياضي" عن التعاقد مع كوليبالي: علاقتي معه أكثر من مدرب ولاعب.. وأنا من اكتشفته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون لـ"الخليج 365 الرياضي" عن التعاقد مع كوليبالي: علاقتي معه أكثر من مدرب ولاعب.. وأنا من اكتشفته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"ساليف كوليبالى لاعب رائع" بهذه الكلمات بدأ، باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لفريق الرجاء البيضاوى المغربي، حديثه لـ"الخليج 365 الرياضي"، عقب إعلان الفريق المغربي عن التعاقد مع المدافع المالى ساليف كوليبالى.

وأضاف كارتيرون فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" بخصوص ساليف: "كان لي شرف إكتشافه والعمل معه في الأهلي، و كنت أول من أظهر قدراته، ليلتحق بمنتخب بلاده".

وتابع المدير الفنى للرجاء حديثه، قائلا: " لعب أيضا في مازيمبي حينما أشرفت على الفريق وتوجنا سويا بعدة ألقاب وأيضا حصلنا سويا على المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا مع منتخب مالي عام 2013 في جنوب إفريقيا ضد منتخب غانا وكانت هذه المباراة من بين أولى مبارياته الدولية مع منتخب بلاده".

وتحدث كارتيرون حول فترته مع الأهلى، قائلا: " بطبيعة الحال مع الأهلي كانت تجربة مميزة معه، حيث لعب معي تقريبا كل المباريات، وكان يقوم بعمل جيد".

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وعن سرعة التعاقد معه، قال: " إنه لاعب حر وبإمكانه الانضمام إلينا في فريق الرجاء البيضاوي، الذي ضمن خوضه لمنافسات دوري أبطال إفريقيا الموسم القادم".

وعن مميزات اللاعب قال كارتيرون: "بالنسبة إلي مميزات ساليف لاعب مميز وقادر على تقديم الإضافة المرجوة للفريق في دوري الأبطال، إنه لاعب قوي بدنيا وجيد على مستوى الدفاع وكثيرون أشادوا به حين لعب للأهلي، ونحن صديقين وعلاقتنا أكثر من علاقة مدرب بلاعبه، لذلك أنا سعيد لهذا الوضع وسعيد بانضمام ساليف لفريق الرجاء و اللعب معنا.

وقد لعب كوليبالى ضمن صفوف الأهلي لمدة 6 شهور، تحت قيادة كارتيرون قبل الرحيل سويا، فى الإنتقالات الشتوية الماضية.

وجاء تعاقد الرجاء مع كوليبالى، بناء على الرؤية الفنية واقتناع كارتيرون باللاعب الذى لعب معه فى مازيمبي وفى منتخب مالى والأهلي، وأيضا لتعويض رحيل مدافع الرجاء سند الورفلي المحتمل للقلعة الحمراء أو الترجي الرياضي التونسي.