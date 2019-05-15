رياضة | مفاجآت بالجملة.. إعلامي إسباني يكشف عن تشكيلة برشلونة في الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت بالجملة.. إعلامي إسباني يكشف عن تشكيلة برشلونة في الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف كيم دومينيك المذيع ببرنامج "الشرينجيتو" عن التشكيلة المتوقعة لفريق برشلونة في الموسم الجديد 2019-2020.

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وكان برشلونة تعاقد رسميا مع فرينكي دي يونج نجم نادي أياكس أمستردام الهولندي بداية من الموسم القادم، ليكون الصفقة الأولى من ضمن عدد من الصفقات التي يرغب النادي في التعاقد معها.

وقال دومينيك خلال برنامج "الشرينجيتو": "تشكيلة برشلونة المتوقعة في الموسم المقبل ربما تضم الأسماء الآتية الحارس الألماني تيرشتيجن وفي الدفاع كل من سيرجي روبرتو وبيكيه ودي ليخت وألبا وفي الوسط كل من بوسكيتس وريكي بويج ودي يونج وفي الهجوم ميسي وديمبيلي وجريزمان".