رياضة | عاجل.. تخفيض أسعار الدرجة الثالثة لمباريات مصر في البطولة الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تخفيض أسعار الدرجة الثالثة لمباريات مصر في البطولة الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية برئاسة هاني أبو ريدة تخفيض أسعار تذاكر الدرجة الثالثة لمباريات مصر في البطولة خلال دورها الأول إلى 150 جنيها بدلا من 200 جنيه ، وذلك حرصا منها على تخفيف العبء عن جماهير كرة القدم المصرية وزيادة تواجدها في المدرجات لتشجيع منتخب بلادها والاستمتاع بالبطولة التي تقام على أرض مصر.

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جاء ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وبناء على الدراسات التي أجريت في هذا الشأن وروعي فيها عددا من العوامل المحددة لأسعار التذاكر مقارنة بالبطولات السابقة وعدد السكان ومتوسط دخل الفرد وتكاليف تجهيز الاستادات والقيمة التسويقية للبطولة الحالية.

وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة أنها كانت تود لو باستطاعتها تخفيض قيمة تذاكر الدرجة الثالثة لأقل من ذلك أو جعلها مجانية ، إلا أن عوامل تحديد أسعار التذاكر في البطولات الكبيرة حالت دون ذلك.