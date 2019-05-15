رياضة | الحلقة "8".. بوروندي منتخب "السنونو" الطامح في تخليد اسمه بحروف من نور خلال المشاركة الأولى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة "8".. بوروندي منتخب "السنونو" الطامح في تخليد اسمه بحروف من نور خلال المشاركة الأولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية عن وقوع منتخب بوروندي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات نيجيريا ومدغشقر والمنتخب الغيني.

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على أبرز المعلومات الخاصة بمنتخب بوروندي بالإضافة إلى أبرز النجوم الشابة التي يتوفر عليها الفريق لكتابة تاريخ جديد في كأس الأمم.

سنة التأسيس ونبذة عن المنتخب

تأسس منتخب بوروندي في العام 1948 ونجح في أن يحتل المركز 138 في التصنيف الأخير الذي صدر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قبل البطولة.

يلقب منتخب بوروندي بلقب "السنونو" طائر من فصيلة الطيور المهاجرة التي يتراوح طوله من ثمانية عشر إلى عشرين سنتيمتر والتي تبني أعشاشها على الأسقف العالية للمرتفعات القديمة.

يعتبر التنصيف رقم 96 هو أفضل مركز وصل إليه منتخب بوروندي في تصنيف الفيفا كان ذلك في العام 1993 وبالتحديد في شهر أغسطس فيما كان الترتيب رقم 160 هو المركز الأسوأ كان ذلك في يوليو 1998.

طريقة تأهله لكأس الأمم الإفريقية 2019

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تأهل منتخب بوروندي إلى بطولة كأس الأمم الافريقية للمرة الأولى في تاريخه بعد أن احتل وصافة المجموعة الثالثة التي ضمت إلى جواره منتخب مالي المتصدر والجابون وجنوب السودان.

حيث تمكن منتخب "السنونو" في جمع عشر نقاط خلال ست مباريات بعد أن فاز في مباراتين وتعادل في أربعة ولم يخسر أي لقاء وسجل مهاجموه خمسة أهداف واستقبلت شباكهم ستة أهداف.

نجوم المنتخب

عبد الرزاق فيستون

يعتبر فيستون واحد من أفضل اللاعبين في صفوف منتخب بوروندي وهو الذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في مباراة منتخب بلاده الأخيرة في التصفيات ضد جنوب السودان.

ويلعب فيستون في صفوف فريق نادي شبيبة القبائل الجزائري وتعول عليه الجماهير كثيراً من أجل تسجيل الكثير من الأهداف للوصول إلى مراحل متقدمة في كاس الأمم الأفريقية

سيدريك أميسي

ثاني أفضل اللاعبين في صفوف منتخب بوروندي وهو الذي يلعب في صفوف فريق نادي التعاون السعودي وأبلى بلاء حسن في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.