رياضة | قرار مفاجئ يقرب هذا اللاعب من برشلونة!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار مفاجئ يقرب هذا اللاعب من برشلونة! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن فريق أتليتكو مدريد الإسباني عن رحيل مهاجمه الفرنسي أنطوان جريزمان، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في نهاية الموسم الحالي.

وأكد نادي أتلتكو مدريد في بيان رسمي أن جريزمان أخبرهم بنيته الرحيل نهاية الموسم، وعد استكمال مشواره مع الفريق بعد 5 سنوات قضاها داخل جدران الفريق.

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يذكر أن تقارير صحفية إسبانية قد أشارت إلى نية فريق برشلونة للتعاقد مع جريزمان نهاية الموسم الحالي، وسوف يدفع مسئولو البارسا الشرط الجزائي في عقد جريزمان.