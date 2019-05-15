رياضة | موعد مباراة أتلانتا ضد لاتسيو اليوم في نهائي كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة أتلانتا ضد لاتسيو اليوم في نهائي كأس إيطاليا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم الأربعاء مباراة أتلانتا ضد لاتسيو والتي تجمع الفريقين على ملعب الأوليمبيكو لحساب مباريات نهائي بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم.

وفي التقرير التالي يسلط معكم "الخليج 365 الرياضي" الضوء على أبرز الأرقام الخاصة بالفريقين قبل المواجهة المرتقبة بالإضافة إلى موعد المباراة والقنوات الناقلة لها.

أتلانتا ضد لاتسيو

وكان أتلانتا قد عبر إلى الدور النهائي بفضل تخطيه عقبه فريق نادي فيورنتينا بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة بمجموع اللقائين حيث انتهت مباراة الذهاب على ملعب أرتيميو فرانكي في فلورنسا بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق قبل أن يعبر أتلانتا بالفوز إياباً على ملعبه أتلتي أزوري دي إيتاليا بهدفين مقابل هدف.

في المقابل وصل فريق نادي لاتسيو إلى المشهد الختامي بتخطيه عقبة العملاق ميلان بعد أن إنتهى لقاء الذهاب على ملعب الأوليمبيكو سلبياً بدون أهداف قبل أن يتمكن من الفوز إياباً خارج قواعده على ملعب سان سيرو في جيوزيبي مياتزا بهدف مقابل لا شيء.

وكان الفريقان قد تواجها في مناسبتين الموسم الجاري الأولى لحساب مباريات الجولة السادسة عشر يوم السابع عشر من ديسمبر 2018 على ملعب أتلتي أزوري دي إيتاليا وإنتهى بفوز أتلانتا بهدف واحد مقابل لا شيء سجله دوفان زاباتا.

قبل أن ينجح أبناء جيان بيرو جاسبريني في إلحاق الخسارة الثانية بلاتسيو على ملعب الأوليمبيكو في الجولة الخامسة والثلاثين يوم الخامس من شهر مايو الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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توقيت متابعة مباراة أتلانتا ضد لاتسيو اليوم الأربعاء

تبدأ مباراة أتلانتا ضد لاتسيو والتي تجمع الفريقين في نهائي كأس إيطاليا عند حلول الساعة التاسعة إلا ربع مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءاً بالتوقيت العالمي لجرينيتش +GMT.

القنوات الناقلة لمباراة أتلانتا ضد لاتسيو على الهواء مباشرةً

تنقل مباراة أتلانتا ضد لاتسيو عبر القنوات التالية :-

• Rai 1

• Sport TV 1

• TRT Spor HD

• L'Equipe TV

• BT Sport 1 / HD

• TVP Sport HD

• Varzish Sport HD