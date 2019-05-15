رياضة | أحمد عفيفي: نعد عشاق بيراميدز بتقديم الأفضل في الفترة المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد عفيفي: نعد عشاق بيراميدز بتقديم الأفضل في الفترة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد عفيفي المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز إن فريق الكرة حقق الهدف الرئيسي والمنشود هذا الموسم ببلوغ إحدى بطولتي إفريقيا خلال الموسم الجديد، موضحا أن الهدف تحقق مبكرا وهو شيء جيد بالنسبة للفريق.بل واستطاع الفريق المنافسة علي المركز الاول والثاني لفترة طويلة .

واعتبر عفيفي هذا ليس مبررا لتقديم أداء لا يرضي متابعي الفريق والذي كان يمتع محبيه بالكرة الرائعة التي يقدمها خلال مسيرته بالدوري.

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عفيفي تقدم باعتذار لمحبي بيراميدز ومتابعي الفريق عن الأداء في المباريات الثلاثة الأخيرة ووجه خالص شكره لكلً من يتابع ويهتم بالفريق ووعدهم بالأفضل خلال الفترة القادمة.