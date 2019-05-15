رياضة | رامون دياز يكشف أسباب تعادل بيراميدز أمام دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رامون دياز يكشف أسباب تعادل بيراميدز أمام دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق بيراميدز عن حزنه لضياع نقطتين بالتعادل مع وادي دجلة بهدف لكل منهما في الدوري.

وقال دياز أن الأداء كان ضعيفا في الشوط الاول الذي يعد من أضعف أشواط فريقه موضحا أن الأداء تحسن في الشوط الثاني بعد التغييرات.

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وأضاف :" ربما تأثر الفريق يتقلص حظوظ المنافسة على اللقب ولكنه ليس عذرا ولكن الفريق يجب أن يتسم بالاحترافية نحن نلعب دفاعا عن فريق قوي وإدارة لم تبخل بشئ وتحت ضغط الدفاع عن الفريق".

ورفض دياز التعليق على مفاوضات بيراميدز مع الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب المغرب مؤكدا أنه لا يملك أي تعليق أو معلومة.