رياضة | محمد عواد عن القائمة المبدئية للمنتخب: "هو أنا سوداني؟؟"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد عواد عن القائمة المبدئية للمنتخب: "هو أنا سوداني؟؟" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة السعودي غضبه على التسريبات التي ظهرت بخصوص قائمة منتخب مصر التي ستخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وكانت بعض الصحف ووسائل الإعلام المصرية قد سربت خلال الفترة القليلة الماضية قائمة مبدئية للمنتخب ضمت ثلاثة حراس مرمى وهم أحمد الشناوي حارس بيراميدز ومحمد الشناوي حارس الأهلي وجنش حارس الزمالك.

Advertisements

وكانت بعض المواقع الرياضية قد طرحت تساؤلا على المتابعين عبر تويتر عن هوية الحارس الذي سيحمي عرين المنتخب المصري في الكان الأفريقي من بين الثلاثي المختار ليرد عواد ويقول "هو أنا سوداني ؟؟.

وكان عواد قد قدم موسما رائعا مع فريق نادي الوحدة السعودي ما جعله تحت أعين الجهاز الفني للمنتخب المصري وهو الذي تم استبعاده من قائمة الفراعنة في المونديال والتي شارك بها الشناوي والحضري وإكرامي.