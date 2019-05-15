رياضة | وليد سليمان ومروان يشارك في مران الأهلي الجماعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وليد سليمان ومروان يشارك في مران الأهلي الجماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك وليد سليمان ومروان محسن، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الذي يقام مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة.

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وكان الثنائي قد اكتفى بأداء جانب من التدريبات البدنية، أمس الاثنين، ضمن البرنامج المحدد لهما تحت إشراف اليخاندرو مدرب الأحمال بالفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في العاشرة من مساء الخميس المقبل على ملعب بتروسبورت وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.